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Війна з Росією: хроніка
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На акції біля Кремля за повернення окупантів додому силовики затримали близько 30 журналістів

3 лютого, 2024 субота
14:43
Війна з Росією Кремль

У Росії у суботу, 3 лютого, силовики затримали близько 30 журналістів, які були на акції протесту біля Кремля за повернення окупантів додому

Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що учасники телеграм-каналу "Шлях додому" зібралися в Олександрівському саду, що біля Кремля, на 500 день від початку мобілізації у РФ, щоб покласти квіти біля пам'ятника Невідомого солдата. Напередодні канал закликав прийти до Кремля родичів відправлених на фронт мобілізованих військових і "всіх небайдужих громадян".

Вказано, що силовики затримували усіх, хто знімкував покладання квітів. Згодом родичі мобілізованих окупантів пішли до передвиборчого штабу Путіна передати йому вимогу про завершення мобілізації. Там затримання продовжились.

За оцінкою ОВД-інфо, було затримано близько 34 людей, переважно журналістів. Як випливає з повідомлень у соцмережах, йдеться про кореспондентів "Обережно, новини", "Комерсанта", Agence France-Presse, Der Spiegel, SOTAvision, "Можемо пояснити". 

До цього прокуратура Москви написала, що отримала інформацію про "публічну акцію в центрі Москви" і попередила про відповідальність за заклики та участь у неузгоджених заходах. 

  • Раніше, під час зустрічі з російськими окупантами-студентами Володимир Путін заявив, що проти України воюють більше ніж 600 тис. осіб.

Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
акції протестів
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