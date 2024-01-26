Путін назвав кількість російських військових, які перебувають в Україні

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

Під час зустрічі з російськими окупантами-студентами Володимир Путін заявив, що проти України воюють більше ніж 600 тис. осіб.

Лідер терористів також заявив низку пропагандистських наративів: "господарями України після розвалу СРСР були націоналісти", а на Донбасі нібито відбувався геноцид.