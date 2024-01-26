Путін назвав кількість російських військових, які перебувають в Україні
У п'ятницю, 26 січня, лідер російських терористів Володимир Путін зустрічався зі студентами, які воюють в армії агресора
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".
Під час зустрічі з російськими окупантами-студентами Володимир Путін заявив, що проти України воюють більше ніж 600 тис. осіб.
Лідер терористів також заявив низку пропагандистських наративів: "господарями України після розвалу СРСР були націоналісти", а на Донбасі нібито відбувався геноцид.
- 26 січня повідомлялось, що Володимир Путін надіслав США через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні.
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