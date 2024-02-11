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Війна з Росією: хроніка
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Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW

11 лютого, 2024 неділя
09:38
Війна з Росією У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів

Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протестувати по всій Росії у той час, як Кремль намагається придушити їх і заблокувати будь-яке можливе розгортання ширшого громадського руху по всій країні перед президентськими виборами у березні

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 лютого російські опозиційні видання SOTA та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.

РосЗМІ повідомляли, що учасники "Шляху додому" також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали його команді листи з проханням про демобілізацію чоловіків.

В ISW додають, що нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі неподалік.

"ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року", - наголошують експерти Інституту.

  • Тижнем раніше Кремль також піддав жорсткій цензурі акцію протесту дружин мобілізованих військових, яка відбулася у Москві 3 лютого. Так влада намагається придушити ймовірне відновлення ширшого громадського руху на підтримку солдатів РФ і проти режиму президента Володимира Путіна.

Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
акції протестів
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