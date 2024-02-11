Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 лютого російські опозиційні видання SOTA та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.

РосЗМІ повідомляли, що учасники "Шляху додому" також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали його команді листи з проханням про демобілізацію чоловіків.

В ISW додають, що нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі неподалік.

"ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року", - наголошують експерти Інституту.