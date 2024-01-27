У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня
У лікарні помер Михайло Донський, постраждалий під час ракетного удару по київському спорткомплексу "Локомотив" 23 січня. Він перебував у важкому стані, у комі
Про це повідомив ФК "Локомотив".
"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по "Локомотиву" 23 січня, на жаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, в комі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Михайло, був лікарем-реабілітологом, спортсменом з паверліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.
- Російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України зранку 23 січня. Під ударом опинились Київ, Київщина, Харків та Павлоград. Є жертви. Більше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе