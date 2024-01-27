У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня

Про це повідомив ФК "Локомотив".

"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по "Локомотиву" 23 січня, на жаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, в комі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Михайло, був лікарем-реабілітологом, спортсменом з паверліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.