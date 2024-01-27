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У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня

27 січня, 2024 субота
15:12
Війна з Росією Ілюстративне фото

У лікарні помер Михайло Донський, постраждалий під час ракетного удару по київському спорткомплексу "Локомотив" 23 січня. Він перебував у важкому стані, у комі

Про це повідомив ФК "Локомотив".

"Трагічна звістка надійшла сьогодні  ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по "Локомотиву" 23 січня, на жаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, в комі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Михайло, був лікарем-реабілітологом, спортсменом з паверліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу. 

  • Російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України зранку 23 січня. Під ударом опинились Київ, Київщина, Харків та Павлоград. Є жертви. Більше про атаку читайте тут.

Теги:
новини Києва
ракетний удар
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