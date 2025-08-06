У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва

Про це повідомляє персслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси.

"Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів", - додали в Міноборони.

Там відмітили, що за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва.

"Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів", - розповіли в Міноборони.