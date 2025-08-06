У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва
Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 50 нових боєприпасів. Усі вони – вітчизняного виробництва
Про це повідомляє персслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси.
"Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів", - додали в Міноборони.
Там відмітили, що за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва.
"Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів", - розповіли в Міноборони.
- У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони близько 140 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), лише 15% із них – іноземного виробництва.
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