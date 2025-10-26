У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
На зображенні різними кольорами позначено місця розташування протиракетних комплексів
Про це повідомляє OSINT-аналітик Jembob, зазначивши, що у районі Ізмайлово в Москві розміщено новий зенітно-ракетний комплекс С-400. Точні координати розташування — 55.786909, 37.765296.
Після появи карти систем протиповітряної оборони навколо Москви від користувача jembob, у низці Telegram-каналів почали поширювати її з неточними позначками.
Українська OSINT-спільнота "КіберБорошно" виправила дані та оприлюднила уточнену схему розміщення російських ППО. За оновленими даними, карта включає такі елементи:
- жовті - вежі для ЗРГК "Панцир";
- зелені - пандуси або насипи з різними системами "Панцир" на верхівці;
- червоні - комплекси С-300 та С-400;
- сині - радіотехнічні полки з радарами;
- помаранчеві - а також ймовірні насипи з "Панцирями", які можуть утворювати нове 50-кілометрове оборонне кільце навколо Москви - поки що ця інформація перебуває на стадії перевірки.
