У Мін'юсті повідомили, скільки серед полонених окупантів громадян країн Центральної Азії

Про це "Новинам Приазов'я" повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Інформація про громадянство військовополонених частіше встановлюється з їхніх слів, оскільки документи, які б його підтверджували, в більшості випадків відсутні", - зазначила вона.

У Мін'юсті наголосили, що "військовополонені, які перебувають в дільницях і таборах утримання, незалежно від громадянства, мають однаковий правовий статус, що закріплено як у міжнародних, так і національних нормативно-правових актах".

"Громадянство військовополоненого, у тому числі подвійне, жодним чином не впливає на його правовий статус", - додала чиновниця.

Своєю чергою речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналістам, що вихідці з країн Центральної Азії, як правило, безідейні, а воюють винятково заради грошей. Багато хто з них вчинив якісь кримінальні порушення або має заборгованість.

"Це ті люди, які були або змушені йти (воювати), або ті, хто вирішив заробити грошей, тому що нам відомо, що росіяни платять досить багато відразу за підписання контракту. Відповідно, це такі класичні найманці. Вони абсолютно безідейні, вони йдуть заради того, щоб заробити гроші", - сказав він.

"Це, звісно, маніпуляція з боку РФ, яка це організовує, тому що тривалість перебування такого штурмовика на фронті вимірюється днями, навіть не місяцями, і багато заробити за цей час вони не встигають. Ті, хто потім перебуває в полоні, впевнені, що там їм щось нараховують, якісь гроші", - додав речник.