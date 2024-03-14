РФ примушує мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах президента на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни зганяють на "виборчі дільниці" мігрантів з Центральної Азії", - зазначає ЦНС.

На українських ТОТ з 15 березня розпочнеться голосування на псевдовиборах Путіна, яке ігнорує переважна кількість місцевих жителів. Аби збільшити явку на виборчих дільницях, окупанти дозволили голосувати без паспортів. Тепер вони поставили будівельним компаніям завдання: відправляти мігрантів на тимчасово захоплені території для участі у псевдовиборах.

Зокрема, росіяни обіцяють іноземцям додатковий вихідний за явку на дільниці.

ЦНС зазначає, Росія звозить мігрантів на ТОТ ще з кінця 2022 року. Їхня чисельність становить понад 100 тис.