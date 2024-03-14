РФ примушує мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах президента на ТОТ, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих українських територіях змушують мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах російського президента
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни зганяють на "виборчі дільниці" мігрантів з Центральної Азії", - зазначає ЦНС.
На українських ТОТ з 15 березня розпочнеться голосування на псевдовиборах Путіна, яке ігнорує переважна кількість місцевих жителів. Аби збільшити явку на виборчих дільницях, окупанти дозволили голосувати без паспортів. Тепер вони поставили будівельним компаніям завдання: відправляти мігрантів на тимчасово захоплені території для участі у псевдовиборах.
Зокрема, росіяни обіцяють іноземцям додатковий вихідний за явку на дільниці.
ЦНС зазначає, Росія звозить мігрантів на ТОТ ще з кінця 2022 року. Їхня чисельність становить понад 100 тис.
- 13 березня повідомлялося, що на ТОТ України триває голосування на псевдовиборах президента РФ, у якому беруть участь 100 тис. росіян. Вони приїхали в Україну працювати в адміністраціях, школах і лікарнях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 38.98
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе