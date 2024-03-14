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РФ примушує мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах президента на ТОТ, - Спротив

14 березня, 2024 четвер
15:26
Війна з Росією вибори росія

Росіяни на тимчасово окупованих українських територіях змушують мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах російського президента

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни зганяють на "виборчі дільниці" мігрантів з Центральної Азії", - зазначає ЦНС.

На українських ТОТ з 15 березня розпочнеться голосування на псевдовиборах Путіна, яке ігнорує переважна кількість місцевих жителів. Аби збільшити явку на виборчих дільницях, окупанти дозволили голосувати без паспортів. Тепер вони поставили будівельним компаніям завдання: відправляти мігрантів на тимчасово захоплені території для участі у псевдовиборах.

Зокрема, росіяни обіцяють іноземцям додатковий вихідний за явку на дільниці.

ЦНС зазначає, Росія звозить мігрантів на ТОТ ще з кінця 2022 року. Їхня чисельність становить понад 100 тис.

  • 13 березня повідомлялося, що на ТОТ України триває голосування на псевдовиборах президента РФ, у якому беруть участь 100 тис. росіян. Вони приїхали в Україну працювати в адміністраціях, школах і лікарнях.
Теги:
Україна
Росія
вибори
вибори президента
вибори в Росії
мігранти
окуповані території
окупанти
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