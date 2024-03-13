На ТОТ 100 тис. російських робітників голосують на псевдовиборах президента РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що голосування на ТОТ серед загарбників тривало з кінця лютого до 9 березня.

"Вже за перші дні "проголосувало" 30%. Російські військові не приховували, що "голосували" символічно й просто розписувались за себе та інших", - зазначають у ЦНС.

Зараз на тимчасово окупованих українських територіях голосують 100 тис. громадян РФ, які приїхали працювати в адміністраціях РФ, школах та лікарнях. Підкреслено, що їхні бюлетені стануть підґрунтям для імітації високої явки на виборчих дільницях та будуть демонструватися у відеосюжетах росіян.