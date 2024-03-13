На ТОТ 100 тис. російських робітників голосують на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях України триває голосування на псевдовиборах президента РФ, у якому беруть участь 100 тис. росіян. Вони приїхали в Україну працювати в адміністраціях, школах і лікарнях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що голосування на ТОТ серед загарбників тривало з кінця лютого до 9 березня.
"Вже за перші дні "проголосувало" 30%. Російські військові не приховували, що "голосували" символічно й просто розписувались за себе та інших", - зазначають у ЦНС.
Зараз на тимчасово окупованих українських територіях голосують 100 тис. громадян РФ, які приїхали працювати в адміністраціях РФ, школах та лікарнях. Підкреслено, що їхні бюлетені стануть підґрунтям для імітації високої явки на виборчих дільницях та будуть демонструватися у відеосюжетах росіян.
- Раніше стало відомо, що з 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
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