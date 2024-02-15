У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ
Двоє військовослужбовців побилися під час посадки на рейс "Аерофлоту" Москва-Хабаровськ: одного з них госпіталізовано у тяжкому стані з переломом носа
Про це повідомляє телеграм-канал База.
За даними видання, бійка в аеропорту Шереметьєво сталася близько 22 години на телетрапі під час посадки на літак.
За попередніми даними, побилися двоє військовослужбовців, які приїхали у відпустку із війни в Україні. Розбороняти тих, хто бився, довелося співробітникам поліції. За словами очевидців, обидва були у стані алкогольного сп'яніння.
У одного з чоловіків діагностовано перелом носа – його госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані.
- У листопаді аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників.
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