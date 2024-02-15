У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ

Про це повідомляє телеграм-канал База.

За даними видання, бійка в аеропорту Шереметьєво сталася близько 22 години на телетрапі під час посадки на літак.

За попередніми даними, побилися двоє військовослужбовців, які приїхали у відпустку із війни в Україні. Розбороняти тих, хто бився, довелося співробітникам поліції. За словами очевидців, обидва були у стані алкогольного сп'яніння.

У одного з чоловіків діагностовано перелом носа – його госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані.