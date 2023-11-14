Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників

Про це повідомляє телеграм-канал Агентство "Москва" із посиланням на інформацію аеропорту про забезпечення комплексної безпеки.

"Програмно-апаратний комплекс призначений для автоматичного виявлення цілей, що низько летять (у тому числі безпілотних суден малого класу), їх верифікації з відеозображення та подальшої протидії шляхом створення перешкод", — цитує агентство матеріали аеропорту.

Комплекс представили на стенді аеропорту на форумі "Транспортний тиждень 2023", пише Агентство "Москва".

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну безпілотники кілька разів атакували Москву. Через атаки аеропорти столиці призупиняли роботу, не випускаючи та не приймаючи рейси.

Атаки дронів на Москву: що відомо

Уночі на 24 липня в різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми повідомляли про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.

Уночі 30 липня у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО.

Російське видання ТАСС зазначало, що вибух стався в будівлі "IQ-квартал", розташованій у діловому центрі "Москва-Сіті". У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" було порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. Згодом з'ясувалося. що саме там розташовувалися офіси декількох міністерств РФ.

Ще одна атака безпілотників на Москву відбулась у ніч на 1 серпня. Тоді два безпілотники начебто збила ППО, а один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті, зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ.

У міноборони РФ як зазвичай заявили, що до атаки начебто причетна Україна.

Фактично в усіх випадках атаки дронів зупиняли роботу московські аеропорти.