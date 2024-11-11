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У Москві суд заочно заарештував суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Ксенія Золотова
11 листопада, 2024 понедiлок
16:45
Війна з Росією Міжнародний кримінальний суд

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного карного суду в Гаазі (МКС) Хайкеля Бен Махфуда

Зміст

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медіазона".

Проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 КК). Максимальне покарання за цією статтею – 4 роки колонії.

Влітку він разом із двома іншими суддями МКС – Росаріо Сальваторе Айталою та Серхіо Херардо Угальде Годінесем – видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Довідково. Хайкель Бен Махфуд – юрист із Тунісу. Він став суддею МКС у березні 2024 року. Раніше російські силовики порушили кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав людини Марії Львової-Бєлової.

  • У вівторок, 25 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. На рішення відреагували Володимир Зеленський, Держдепартамент США та Росія.
Теги:
Новини
Світ
Кримінал
Росія
російська армія
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
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