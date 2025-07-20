У нас достатній обмінний фонд, щоб продовжувати обміни, - Координаційний штаб

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"Треба розуміти, що робота з підготовки обмінів, а це й тих, які відбулися, та ті, сподіваюсь, що будуть відбуватися, стала можливою завдяки тому, що ми, як Координаційний штаб, за дорученням президента України, проводимо дуже велику роботу. Ми збираємо інформацію, знаходимо відомості про наших людей, які перебувають в полоні та в неволі, якщо йдеться про цивільних", - сказав він.

Яценко додав, що частина цих обмінів відбулася б у будь-якому випадку, тому що вже цього року, ще до домовленостей в Стамбулі, обміни були.

"Але завдяки цим домовленостям вдалося справді звільнити велику кількість людей, і цей процес триває. Всі органи, які залучені до організації процесу обміну, працюють і будуть далі працювати, щоб не відбувалося. У нас є обмінний фонд. Зараз поширене питання, яке ставлять нам родичі: "Чи вистачить у вас ще російських полонених для того, щоб їх міняти", - наголосив речник.

Він зазначив, що зараз діє п'ять таборів для утримання російських військовополонених.

"Згідно з Третьою Женевською конвенцією, вони там утримуються. І в нас достатній обмінний фонд для того, щоб продовжувати ці обміни та повертати наших людей з тих жахливих умов", - підсумував Яценко.