"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант

Таку думку висловив засновник гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін у проєкті “Європейці” з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Ми виконуємо наказ. У нас такий наказ працювати з гітарою. Оскільки ми зараз проходимо службу у війську, де є дуже багато різних задач. Мій підрозділ та й взагалі вся наша організація займається морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так. У нас відбувається по декілька зустрічей на день, і це щодня. Є люди, які не витримують цього темпу, тому переводяться в інші підрозділи. Мені здається, що військо - це така штука, де кожен себе може знайти та де кожен може принести користь і якось долучитися до перемоги. Я спочатку прослужив діловодом, багато не стріляв, але цю паперову роботу також потрібно робити. І я радий, що за півтора року служби в батальйоні територіальної оборони у мене знову з'явилася можливість взяти до рук інструмент, тому що з гітарою я можу принести більше користі. Чесно кажучи, я навіть іноді зустрічаю у війську побратимів, які говорять: "От, я побачив цю пісню, пішов в ТЦК і мобілізувався", - сказав він.

Мирослав Кувалдін вважає маленькою перемогою, якщо до війська вдалося привести навіть одну людину: "Але велика справа, яку кожен може якось робити для Батьківщини".

"Швидко обмалюю, що таке "Культурний десант". "Культурний десант" - це експериментальний підрозділ, який створений у лавах Збройних Сил України. Він складається з військовослужбовців, які до війни займалися якимось мистецтвом. "Культурний десант" вже зараз називають навіть як Культурні Сили. Це велика організація, там є і піарники, і режисери, і журналісти, і освітяни. Але я безпосередньо працюю в тому, що називається мобільними групами. Отаких мобільних груп, як моя, існує шість. І ми працюємо вздовж лінії бойового зіткнення. Наша задача - поліпшувати морально-психологічний стан особового складу, який задіяний у бойових зіткненнях. Це не значить, що ми тільки працюємо зі штурмовиками, адже є ж багато, наприклад, батальйони забезпечення, медичні роти, але у відрядженні ми перебуваємо саме в зоні бойових дій. Моя група, якою я віднедавна почав керувати, працює на південному напрямку - Миколаївщина, Херсонщина", - розповів музикант.