Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
Ексклюзив

У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні

Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
13:02
Війна з Росією зенітно ракетний комплекс Patriot

Ворог збільшує кількість ударів балістикою по Україні, у жовтні запустив 103 балістичні ракети, що майже вдвічі перевищує виробництво ракет у РФ за місяць

Зміст

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Щодо ворожих крилатих ракет, то 4 з 5 збиваються. Гірша ситуація з балістикою. У вересні росіяни запустили по Україні 23 балістичні ракети, а у жовтні - 103, тобто в 4,5 рази більше. Балістику нам набагато важче збивати, тому що маємо з десяток Patriot, які здатні по ній працювати. Росіяни, по-перше, нарощують кількість балістичних ударів, а по-друге, намагаються бити в ті місця, де вони впевнені, що там нема Patriot. Найбільш загрозлива ситуація - з російською балістикою", - прокоментував авіаексперт.

Романенко додав, що противник накопичував балістичні ракети протягом літа, а також зазначив, що пуск у 103 ракети майже у два рази перевищує виробництво ракет у РФ за місяць.

  • Раніше генерал Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) розповів, що у РФ зробили модифікацію балістичних ракет, яка пов'язана з коригуванням програмного забезпечення, після чого ефективність знищення ворожої модифікованої балістики нашими батареями Patriot впала з 42% до 6%.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ВПК
ракетний удар
Марафон Київ
Читайте також:
Володимир Кудрицький з родиною
Автор Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
Київ
+12.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.21
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
14:39
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб
14:29
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
14:00
OPINION
Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
13:42
Євгеній Шевченко
ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів
13:41
Огляд
Третину життя провела в радянських таборах: минає 111 років з дня народження зв'язкової Шухевича – Катерини Зарицької
13:40
На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД
13:12
ракета Storm Shadow
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
13:08
Зеленський
Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
12:53
Погода з Наталкою Діденко
На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада
12:35
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
12:17
Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg
12:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Чому Верховна Рада має без зволікань ухвалити законопроєкт 14120 про Хартію мов
11:56
Ексклюзив
На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
11:51
Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
11:25
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Сили оборони вразили нафтопереробний завод в російському Саратові
11:10
Александар Вучич
"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
10:02
OPINION
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV