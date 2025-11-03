У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
Ворог збільшує кількість ударів балістикою по Україні, у жовтні запустив 103 балістичні ракети, що майже вдвічі перевищує виробництво ракет у РФ за місяць
Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.
"Щодо ворожих крилатих ракет, то 4 з 5 збиваються. Гірша ситуація з балістикою. У вересні росіяни запустили по Україні 23 балістичні ракети, а у жовтні - 103, тобто в 4,5 рази більше. Балістику нам набагато важче збивати, тому що маємо з десяток Patriot, які здатні по ній працювати. Росіяни, по-перше, нарощують кількість балістичних ударів, а по-друге, намагаються бити в ті місця, де вони впевнені, що там нема Patriot. Найбільш загрозлива ситуація - з російською балістикою", - прокоментував авіаексперт.
Романенко додав, що противник накопичував балістичні ракети протягом літа, а також зазначив, що пуск у 103 ракети майже у два рази перевищує виробництво ракет у РФ за місяць.
- Раніше генерал Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) розповів, що у РФ зробили модифікацію балістичних ракет, яка пов'язана з коригуванням програмного забезпечення, після чого ефективність знищення ворожої модифікованої балістики нашими батареями Patriot впала з 42% до 6%.
