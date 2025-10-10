Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня

Про це в етері Еспресо розповів генерал Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010).

"За останній час ворог модернізував комплекси, які застосовують балістичні ракети, - "Іскандер-М", тепер пускові установки можуть робити запуск і балістичних ракет, а також "Іскандер-К" - крилаті ракети. Крім того, "кинджали", це ті ж "іскандерівські" ракети, які пристосовані для пуску з літаків МіГ-31, а це дає можливість підвищувати швидкість ракет "Іскандер" на кінцевому етапі, що ускладнює збиття для наших ППО. У РФ зробили модифікацію, яка пов'язана з коригуванням програмного забезпечення балістичних ракет, і тепер на кінцевій ділянці маршруту ці ракети роблять маневри, які ускладнюють їхнє знищення", - прокоментував Ігор Романенко.

За його словами, ефективність знищення ворожої модифікованої балістики нашими батареями Patriot впала з 42% до 6%. Українська сторона зібрала з цього приводу статистику і передала відповідним американським компаніям, які повинні на це відредагувати, можливо, також зкоригувати програмне забезпечення. Це робота на перспективу, а росіяни вже зробили модифікацію.

"У нас і так батарей Patriot небагато, а тепер ворог, проводячи розвідку, б'є, де їх немає. А якщо і є Patriot, то росіяни застосовують ті ракети, з якими вже проведена така модифікація, що дозволяє їм бути більш ефективними. Тому особливістю цього масованого удару, адже було задіяно понад 500 засобів повітряного нападу, серед яких більше десятка балістичних ракет, - ракетний компонент, який ефективно застосовувався. Хоча пам'ятаємо часи, коли за добу наші Patriot збивали десятки ракет, а потім Путін саджав розробників "іскандерів" через те, що ці ракети не були тоді такими ефективним, як йому обіцяли. Однак зараз цю ситуацію росіяни виправили, а нам треба її доганяти спільно з американцями", - зауважив генерал.