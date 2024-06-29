У НАТО вивчають досвід України із застосування морських дронів у Чорному морі

Про це сказав у коментарі Укрінформу заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контрадмірал Тімоті Генрі.

За його словами, український досвід є предметом вивчення з боку країн НАТО у контексті розвитку сучасної тактики бойових дій на морі.

"Ми дивимося за межі теперішнього моменту, беремо уроки від того, що відбувається зараз, із реалій сьогодення, а також дивимося, куди нас можуть завести технології впродовж наступних трьох, п’яти, десяти років", – зазначив адмірал у відповідь на запитання, чи вивчають країни НАТО бойовий досвід України в Чорному морі та як це може вплинути на майбутню тактику ведення бойових дій на морі.

Адмірал наголосив, що успіх НАТО й полягає в тому, що Альянс здатний спостерігати за розвитком подій і добре адаптуватися до змін. Тож НАТО, за його словами, уважно ставиться до передового досвіду в усіх регіонах, де відбувається збройне протистояння на морі. Це включає і тактику українських захисників у Чорному морі, й ситуацію в Червоному морі, і розвиток подій в Аденській затоці.