Третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу, - речник ВМС

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами речника ВМСУ, офіційно Україна знищила і пошкодила 28 ворожих кораблів і ракетоносіїв. Загалом з ладу виведена третина Чорноморського флоту РФ.

"Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен", і "Адмірал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені", - розповів Плетенчук.

Він додав, що деякі з ворожих кораблів стоять на ремонтах досі, а деякі перебуватимуть там ще довго через серйозні пошкодження

"Знаєте, як цікаво сталось з великими десантними кораблями? Ми дочекались, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили. А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проект, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники. Тому я не думаю, що вони зараз будуть поспішати з ремонтом цих ВДК", - припускає речник ВМСУ.

За його словами, до 28 знищених російських кораблів у певний період відносили і деякі одиниці на кшталт катерів - їх у РФ приблизно 15.

"Починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу. Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", - заявив Плетенчук.