Після ураження кораблів Росія патрулює Чорне море підводними човнами, - Плетенчук
Російська Федерація після ураження своїх кораблів почала застосовувати для патрулювання у Чорному морі підводні човни
Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човні змінюють один одного", - сказав він.
Плетенчук додав, що ворог має чотири підводних човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких - носії крилатих ракет. Водночас два човни періодично виходять в море.
Також речник ВМС ЗСУ зазначив, що, на думку росіян, зараз ситуація в Азовському морі безпечніша, через що вони прагнуть організувати там навчальний процес для своїх кораблів.
За словами Плетенчука, РФ будує споруди у вигляді барж та фонових загороджень, аби захистити свої кораблі в Азовському морі від українських безпілотників.
Він наголосив, що зараз в Азовському морі розташовані три великі ворожі десантні кораблі та стільки ж ракетних кораблів проєкту "Буян-М" - вони здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.
- 8 червня Плетенчук заявив, що у ЧФ РФ відбувається штатний навчальний процес, ймовірніше за все, росіяни будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання в Азовському морі.
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