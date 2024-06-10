Після ураження кораблів Росія патрулює Чорне море підводними човнами, - Плетенчук

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човні змінюють один одного", - сказав він.

Плетенчук додав, що ворог має чотири підводних човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких - носії крилатих ракет. Водночас два човни періодично виходять в море.

Також речник ВМС ЗСУ зазначив, що, на думку росіян, зараз ситуація в Азовському морі безпечніша, через що вони прагнуть організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

За словами Плетенчука, РФ будує споруди у вигляді барж та фонових загороджень, аби захистити свої кораблі в Азовському морі від українських безпілотників.

Він наголосив, що зараз в Азовському морі розташовані три великі ворожі десантні кораблі та стільки ж ракетних кораблів проєкту "Буян-М" - вони здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.