Росіяни не наважуються проводити свої планові навчання у Чорному морі, - Плетенчук

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У ЧФ РФ розпочався новий навчальний сезон, який стартує два рази на рік. Крім того, у них відбулася зміна керівництва чорноморського флоту, про що вже всі забули, проте нове керівництво може робити якісь нові рухи. Станом на зараз найімовірніше, що у ЧФ РФ відбувається штатний навчальний процес, тобто плановий. Але робити його у Чорному морі вони, звісно, не наважуються зі зрозумілих причин, бо їхнє навчання може закінчитися дуже сумно для них. Тому росіяни вирішили це зробити ймовірніше в Азовському морі", - прокоментував Дмитро Плетенчук.

За його словами, у Новоросійську зранку 8 червня було сім одиниць, серед них три ракетні кораблі проєкту "Буян-М" та три великі десантні кораблі різних проєктів.

"Ви ж розумієте, що висаджувати десант в Азовському морі нема куди. Ймовірніше за все росіяни будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання в Азовському морі", - резюмував речник Військово-Морських сил ЗСУ.