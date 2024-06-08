Росіяни не наважуються проводити свої планові навчання у Чорному морі, - Плетенчук
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил ЗСУ, зазначив, що у ЧФ РФ відбувається штатний навчальний процес, ймовірніше за все, росіяни будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання в Азовському морі
Про це він розповів у етері Еспресо.
"У ЧФ РФ розпочався новий навчальний сезон, який стартує два рази на рік. Крім того, у них відбулася зміна керівництва чорноморського флоту, про що вже всі забули, проте нове керівництво може робити якісь нові рухи. Станом на зараз найімовірніше, що у ЧФ РФ відбувається штатний навчальний процес, тобто плановий. Але робити його у Чорному морі вони, звісно, не наважуються зі зрозумілих причин, бо їхнє навчання може закінчитися дуже сумно для них. Тому росіяни вирішили це зробити ймовірніше в Азовському морі", - прокоментував Дмитро Плетенчук.
За його словами, у Новоросійську зранку 8 червня було сім одиниць, серед них три ракетні кораблі проєкту "Буян-М" та три великі десантні кораблі різних проєктів.
"Ви ж розумієте, що висаджувати десант в Азовському морі нема куди. Ймовірніше за все росіяни будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання в Азовському морі", - резюмував речник Військово-Морських сил ЗСУ.
- 8 червня ВМСУ повідомляли, що у Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель. Натомість в Азовське море ворог вивів 7 суден, 3 з них є ракетоносіями
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе