У ніч на 21 серпня росіяни атакують Україну безпілотниками з півдня: на Київщині працює ППО
Російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу "Shahed" з південного напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 22:40 БПЛА з Херсонщини попрямували курсом на Миколаївщину.
Декілька груп "шахедів" зайшли з Херсонщини на Миколаївщину, інші рухались Херсонською областю, курс північно-західний.
Станом на 0:23 ПС звітували щодо руху ворожих ударних БПЛА:
1. Декілька груп рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
2. групи БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний;
3. БпЛА на півдні Кіровоградщини у напрямку Умані;
4. БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини;
5. Декілька груп на Харківщині у напрямку Полтавщини;
6. БпЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину, курс південно-західний;
7. БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.
Скупчення груп БПЛА у Миколаївській та Кіровоградській областях спостерігались станом на 1:35, рух переважно північно-західний. Також БПЛА на півдні Полтавщини, курс на Кіровоградщину, а на Чернігівщині та на межі Чернігівської та Полтавської областей курсом на Київську область.
БПЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом.
Робота ППО на Київщині
О 2:30 Київська ОВА поінформувала, що у повітряному просторі області зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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