У ніч на 6 вересня українська ППО збила 27 з 44 російських безпілотників
У ніч на 6 вересня РФ атакувала Україну ракетами Х-59 та Х-31П , а також 44 ударними БПЛА типу Shahed, 27 з яких збила українська протиповітряна оборона
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У ніч на 6 вересня 2024 року ворог атакував Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - (ТОТ Криму).
В результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БПЛА. 8 безпілотників локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БПЛА повернув у напрямку тимчасово окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває.
Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1170 військових. Українські сили ліквідували 7 танків і ворожу систему ППО.
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