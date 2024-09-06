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За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1170 військових. Українські сили ліквідували 7 танків і ворожу систему ППО
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб;
- танків ‒ 8631 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од;
- артилерійських систем – 17745 (+20) од;
- РСЗВ – 1178 (+1) од;
- засобів ППО ‒ 941 (+1) од;
- літаків – 368 (+0) од;
- гелікоптерів – 328 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74);
- крилатих ракет ‒ 2587 (+0);
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од;
- підводних човнів - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од;
- спеціальної техніки ‒ 3037 (+13).
Фото: Генштаб ЗСУ
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