Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Нікополі РФ скинула вибухівку з БПЛА на вантажівку: загинув чоловік

У Нікополі РФ скинула вибухівку з БПЛА на вантажівку: загинув чоловік

25 лютого, 2024 неділя
12:30
Війна з Росією Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною

25 лютого у Нікополі російська армія скинула з безпілотника вибухівку на машину, в якій був чоловік. Ворог атакував місцеве підприємство

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина...Росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років", - написав він.

Лисак додав, що атака відбулась на територію одного з підприємств. Пошкоджено будівлі, потрощено вантажівки.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

  • Російські окупанти вночі неділі, 25 лютого, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, зруйнувавши залізничний вокзал. Від обстрілу постраждала місцева жителька.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
Читайте також:
Маріуполь
24 лютого, 2024 субота
Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
24 лютого, 2024 субота
Палаючих російських літаків стане ще більше, - Сирський
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 лютого
13:27
За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC
13:04
Ігор Клименко
Безпілотники МВС знищили ворожої техніки на $5,5 млрд
12:46
OPINION
Цирк поїхав, блокада лишилась
12:34
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік, який дасть результати
12:24
Інтерв’ю
Елла Лібанова
Елла Лібанова: Ізраїльська модель економіки під час війни є найкращою для України
12:19
технології відбудова України Михайло Федоров
90% дронів на фронті зроблено в Україні, - Федоров
12:02
OPINION
Юрій Богданов
Росія не зможе анексувати Придністров'я
11:57
Хусити
США спільно з Британією завдали нової хвилі ударів по 18 об'єктах хуситів у Ємені
11:56
Огляд
Наскільки близька Україна до вступу в НАТО за два роки повномасштабної війни. Пояснюємо
11:31
Лукашенко
Лукашенко оголосив про свою участь у виборах президента Білорусі у 2025 році
10:56
Литва прапор
Литовці зібрали понад €8 млн на обладнання для українських військових
10:46
Вибори у Росії
На ТОТ Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" на псевдовиборах президента РФ
10:44
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
25 лютого: День української жінки та День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Чим ще відомий цей день
10:35
Ексклюзив
втрати росіян
Кожне просування ворога - це великі втрати для них, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
10:31
Пресреліз
Для ірпінських ветеранів створять "Ветеран Хаб Ірпінь"
10:22
Ексклюзив
Карта. Роботине_2002
Боїв у центрі Роботиного немає, - депутат Запорізької облради Лишенко
10:08
Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти і підрозділи в зоні бойових дій
10:07
OPINION
Віктор Андрусів
Довга війна стає довшою
10:04
Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці
Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці: поранено жінку
09:57
сили ППО
Вночі РФ намагалася знищити українську ППО на півдні, - Гуменюк
09:42
Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії Кішіда заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти деяких росіян і організацій РФ
09:34
Єрмак і Джонсон
Тільки запрошення України до НАТО забезпечить світу реальні можливості відновити безпеку, - Єрмак
09:26
Дмитро Медведєв
Угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це "альянс нацистів з бандерівцями": РФ поширює фейк
09:17
Оновлено
обстріл, ППО
Росія вночі і зранку атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури
08:58
Ріші Сунак
Прем'єр Британії: Захід має бути сміливішим щодо конфіскації російських активів
08:52
окупанти танк
Під час штурму росіяни втрачають близько 60% техніки, - голова Луганської ОВА
08:30
Дюмін та Шойгу
Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW
08:28
Солідарність з Україною у другу річницю початку війни в Україні біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 24 лютого 2024 р.
"Це в національних інтересах": у Вашингтоні люди на мітингу закликали США продовжити підтримку України
08:12
ЗСУ. ППО
Сили ППО вночі знищили 16 із 18 ворожих "шахедів"
08:01
Інтерв’ю
Чому поляки насправді блокують кордон. Розмова з Денисом Марчуком із Всеукраїнської аграрної ради
08:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Мобілізація: примус чи не примус?
07:55
Дональд Трамп
Трамп здобув перемогу на республіканських праймериз у Південній Кароліні
07:43
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 29 артсистем і 810 військових армії РФ, - Генштаб
07:25
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці 6 БПЛА: 4 з них начебто збили над Чорним морем
01:36
Росія продовжує продукувати фейки
"Британський букмекер приймає ставки, яке наступне місто захопить РФ": пропагандисти вигадали новий фейк
01:11
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни
2024, субота
24 лютого
23:57
Ласточкине
Росія окупувала Ласточкине неподалік Авдіївки, – DeepState
22:33
Володимир Зеленський і Пол Йонсон
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном та міністром оборони Швеції
22:24
Тотальний спротив: вийшов календар, присвячений боротьбі українців проти російських окупантів
21:50
Ілля Забарний, АПЛ, Ерлінг Холанд, Борнмут - Манчестер Сіті
"Ман Сіті" переміг "Борнмут" Забарного та закріпив позиції у боротьбі за чемпіонство
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV