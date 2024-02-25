У Нікополі РФ скинула вибухівку з БПЛА на вантажівку: загинув чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина...Росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років", - написав він.

Лисак додав, що атака відбулась на територію одного з підприємств. Пошкоджено будівлі, потрощено вантажівки.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA