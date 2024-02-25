У Нікополі РФ скинула вибухівку з БПЛА на вантажівку: загинув чоловік
25 лютого у Нікополі російська армія скинула з безпілотника вибухівку на машину, в якій був чоловік. Ворог атакував місцеве підприємство
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"У Нікополі загинула людина...Росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому 57 років", - написав він.
Лисак додав, що атака відбулась на територію одного з підприємств. Пошкоджено будівлі, потрощено вантажівки.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Російські окупанти вночі неділі, 25 лютого, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, зруйнувавши залізничний вокзал. Від обстрілу постраждала місцева жителька.
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