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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці: поранено жінку

25 лютого, 2024 неділя
10:04
Війна з Росією Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці

Російські окупанти вночі неділі, 25 лютого, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, зруйнувавши залізничний вокзал. Також від обстрілу постраждала місцева жителька

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Зазначається, що війська РФ завдали масованого удару по Костянтинівці після опівночі. Попередньо для атаки вони використали ракети С-300.

У результаті зруйновано будівлю залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці

Фото: Суспільне Донбас

В. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов уточнив Суспільному Донбас, що унаслідок обстрілу населеного пункту отримала легкі поранення місцева мешканка, від госпіталізації вона відмовилась.

"Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розказав Горбунов.

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці

За його даними, увечері 24 лютого було кулька обстрілів РФ з РСЗВ та вночі 25 лютого - ракетні обстріли.

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці

  • Напередодні ввечері росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку. Уже на ранок група "шахедів" рухалася у напрямку Київської області, там спрацювала ППО. У Хмельницькій області сталося пошкодження інфраструктурного об'єкта.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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