Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці: поранено жінку

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Зазначається, що війська РФ завдали масованого удару по Костянтинівці після опівночі. Попередньо для атаки вони використали ракети С-300.

У результаті зруйновано будівлю залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.

Фото: Суспільне Донбас

В. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов уточнив Суспільному Донбас, що унаслідок обстрілу населеного пункту отримала легкі поранення місцева мешканка, від госпіталізації вона відмовилась.

"Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розказав Горбунов.

За його даними, увечері 24 лютого було кулька обстрілів РФ з РСЗВ та вночі 25 лютого - ракетні обстріли.