У Німеччині назвали умови для відправки миротворців в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив теоретичну відправку миротворців в Україну
Про це пише Reuters.
"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - йдеться у заяві Бориса Пісторіуса.
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За словами міністра оборони, Німеччина готова розглянути можливу відправку миротворців. Проте відповідний мандат має бути прийнятий і Україною, і Росією.
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