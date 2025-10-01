Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Новій Каховці після атаки дрона ліквідовано колаборанта Леонтьєва

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
11:48
Війна з Росією

Вранці 1 жовтня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині внаслідок атаки дрона отримав поранення голова окупаційної Ради депутатів міста Володимир Леонтьєв. Згодом він помер у лікарні

Зміст

Інформацію повідомив російський ставленик на Херсонщині Володимир Сальдо.

"З великою скорботою повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалось", - написав Сальдо.

За повідомленнями проросійського телеграм-каналу "Новокаховская правда", Леонтьєва атакували українським дроном "Баба-яга". До лікарні його доставили у важкому стані.

Також пропагандисти додали, що постраждали двоє цивільних.

Володимир Леонтьєв раніше очолював окупаційну адміністрацію Каховського району та Нової Каховки. Сальдо називає його "одним з перших прихильників "Єдиної Росії" в області". 
 

Теги:
Новини
Херсонщина
окупанти
безпілотник
Нова Каховка
Київ
