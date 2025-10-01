У Новій Каховці після атаки дрона ліквідовано колаборанта Леонтьєва
Вранці 1 жовтня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині внаслідок атаки дрона отримав поранення голова окупаційної Ради депутатів міста Володимир Леонтьєв. Згодом він помер у лікарні
Інформацію повідомив російський ставленик на Херсонщині Володимир Сальдо.
"З великою скорботою повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалось", - написав Сальдо.
За повідомленнями проросійського телеграм-каналу "Новокаховская правда", Леонтьєва атакували українським дроном "Баба-яга". До лікарні його доставили у важкому стані.
Також пропагандисти додали, що постраждали двоє цивільних.
Володимир Леонтьєв раніше очолював окупаційну адміністрацію Каховського району та Нової Каховки. Сальдо називає його "одним з перших прихильників "Єдиної Росії" в області".
