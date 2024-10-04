У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ

Про це повідомляє ГУР.



"У місті Новосибірськ на Росії згоріло обласне управління ФСБ ― у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисту суміш та підпалили", - зазначили в українській розвідці.



Там зауважили, що схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі.

У місті Коломна Московської області ліквідували керівника 924-го державного центру безпілотної авіації МО РФ полковника Олексія Коломєйцева.