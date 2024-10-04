У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ
3 жовтня у російському Новосибірську у вибите вікно обласного управління ФСБ закинули легкозаймисту суміш, в результаті чого в приміщенні сталась пожежа
Про це повідомляє ГУР.
"У місті Новосибірськ на Росії згоріло обласне управління ФСБ ― у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисту суміш та підпалили", - зазначили в українській розвідці.
Там зауважили, що схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі.
- У місті Коломна Московської області ліквідували керівника 924-го державного центру безпілотної авіації МО РФ полковника Олексія Коломєйцева.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.33Продаж 45.95
- Актуальне
- Важливе