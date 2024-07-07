У Парижі українці пройшли маршем із закликом підтримати вступ України до НАТО
У Парижі пройшов марш українців, під час якого учасники закликали Францію та французів підтримати вступ України до НАТО
Про це повідомляє Укрінформ.
Люди тримали в руках плакати з закликом до Північноатлантичного альянсу запросити Україну до членства якомога швидше та послати таким чином знак Путіну, що йому не вдасться відновити російську імперію.
На захід, організований світовим конгресом українців, вийшли близько 150 людей, серед них міський депутат Парижа, передає кореспондент Укрінформу.
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"Головна ідея в тому, що сьогодні це не тільки в інтересах України, щоб НАТО допомогло нам захищатись, це також в інтересах НАТО - запросити до своїх лав найсильнішу та найбоєздатнішу армію в Європі, яка вже стоїть на сторожі Європи", - розповів організатор регулярних українських маршів у французькій столиці та віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк.
На думку учасників ходи, Україна після саміту у Вашингтоні має рішуче наблизилась до членства в Альянсі.
- Посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.
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