"Політика США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь": у Пентагоні прокоментували Курську операцію

Про це у четвер, 22 серпня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує "Голос Америки".

Пані Сінгх зазначила, що Сполученим Штатам поки що достеменно не відомі цілі Курської операції. Посадовиця зауважила, що в Пентагону є питання щодо того, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ. Вона також відзначила, що створення буферної зони, про яку згадував раніше президент України Володимир Зеленський, означатиме побудову декількох оборонних ліній.

Сінгх наголосила, що Штати продовжують підтримувати Україну, а політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську область РФ, кордон Сумської області. І вони захищають себе від атак в рамках цього регіону".

Окрім того, заступниця речника Пентагону оголосила, що США планують надати Україні нові пакети оборонної допомоги, хоча не озвучила жодних інших деталей щодо них.

"Ми підтримуємо Україну і як ви знаєте, міністр керує Контактною групою з оборони України, яка збирається майже щомісяця і включає 50 країн, що підтримують Україну. Це контрастує з деякими з друзів, до яких звертається Росія, коли йдеться про купівлю безпекових товарів тощо. Але це потужний контраст з 50 країнами-однодумицями, які щодня підтримують потреби України на полі бою", – наголосила вона.