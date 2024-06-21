У Пентагоні зазначили, що Україна може використовувати американську зброю вздовж усього кордону з РФ

Про це пише Politico та Reuters.

"Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу - ось на що спрямована ця політика... оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США", - заявив прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер.

За його словами, можливість завдавати удари по території Росії необхідна, тому що це самооборона.

Також радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 18 червня заявляв, що угода з Україною про застосування американської зброї по Росії поширюється "всюди, де війська РФ перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити ще більше українських територій".

"Це не про географію. Це про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару по силам, які б'ють по ній з-за кордону", - додав Салліван.