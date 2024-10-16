У Підмосков’ї спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський", - росЗМІ

Про це пишуть The Moscow Times і Telegram-канал "112".

"Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає The Moscow Times, площа пожежі на військовому аеродромі в Щолково - 1000 кв. м. На місці працює російське МНС, пожежі присвоєно 2 ранг складності.

Водночас офіційні російські джерела наразі не повідомляли про пожежу на аеродромі.