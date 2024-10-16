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У Підмосков’ї спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський", - росЗМІ

Юлія Лаврук
16 жовтня, 2024 середа
15:53
Війна з Росією

У середу, 16 жовтня, у Щолково Московської області спалахнула пожежа в адміністративній будівлі військового аеродрому "Чкаловський"

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Про це пишуть The Moscow Times і Telegram-канал "112".

"Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає The Moscow Times, площа пожежі на військовому аеродромі в Щолково - 1000 кв. м. На місці працює російське МНС, пожежі присвоєно 2 ранг складності.

Водночас офіційні російські джерела наразі не повідомляли про пожежу на аеродромі.

  • Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований у районі станиці Ханська під Майкопом.
Теги:
Світ
Росія
російська армія
окупанти
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