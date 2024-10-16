У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який тиждень тому повернувся з війни проти України
У Підмосков'ї невідомий розстріляв заступника начальника військової частини, який тиждень тому повернувся з російсько-української війни
Про це повідомляє ТАСС.
Через вбивство заступника начальника однієї з військових частин у Підмосков'ї правоохоронні органи РФ порушили кримінальну справу про вбивство і незаконний обіг зброї.
Як пише Telegram-канал "112", чоловік виїхав від свого будинку у військовому містечку в бік шосе, коли невідомі відкрили вогонь. Зазначається, що стріляли впритул у водійське скло щонайменше 8 разів. Внаслідок цього офіцер загинув на місці.
- У середу, 16 жовтня, у Щолково Московської області спалахнула пожежа в адміністративній будівлі військового аеродрому "Чкаловський".
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