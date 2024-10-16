У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який тиждень тому повернувся з війни проти України

Про це повідомляє ТАСС.

Через вбивство заступника начальника однієї з військових частин у Підмосков'ї правоохоронні органи РФ порушили кримінальну справу про вбивство і незаконний обіг зброї.

Як пише Telegram-канал "112", чоловік виїхав від свого будинку у військовому містечку в бік шосе, коли невідомі відкрили вогонь. Зазначається, що стріляли впритул у водійське скло щонайменше 8 разів. Внаслідок цього офіцер загинув на місці.