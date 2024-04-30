"У питаннях війни немає приємних рішень": Стефанішина сказала, чи повертатимуть українців із ЄС примусово
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала питання припинення надання чоловіками призовного віку консультаційних послуг за кордоном
Про це повідомляє DW.
Зокрема вона зазначила, що блік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не означає "автоматичну мобілізацію на фронт".
"Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - заявила вона.
Також вона розповіла, що у травні в Україну приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Вона обговорить з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, враховуючи, що чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.
"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - заявила Стефанішина.
- 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
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