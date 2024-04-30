"У питаннях війни немає приємних рішень": Стефанішина сказала, чи повертатимуть українців із ЄС примусово

Про це повідомляє DW.

Зокрема вона зазначила, що блік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не означає "автоматичну мобілізацію на фронт".

"Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - заявила вона.

Також вона розповіла, що у травні в Україну приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Вона обговорить з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, враховуючи, що чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - заявила Стефанішина.