У планах Путіна щодо збільшення виробництва російських дронів йдеться про ударні БПЛА: авіаексперт Храпчинський про загрози для України

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Думаю, (у заяві Путіна — ред.) йдеться про ударні БПЛА типу "Шахед", "Гербера", тобто ці ударні БПЛА, якими Росія атакує Україну на великій відстані, створюючи певну проблематику. Насправді, Росія хоче, щоб в Україні постійно лунали повітряні тривоги. Ми бачимо це по ударних БПЛА, які потім довгий час ще протягом дня можуть кружляти, переміщатися, наприклад, між областями. Тому, я думаю, ставка зроблена на це", - зазначив Храпчинський.

Він розповів про стратегії України щодо протидії російським ударним БПЛА.

"Головною задачею є вирішення питання щодо зменшення потенціалу РФ, за рахунок використання ударних засобів по тих площадках, де вони виробляються. В принципі, більшість площадок, де виробляються ці безпілотники, відомі для України, тому що це і Московська область, і Ленінградська область. Тому тут є два шляхи: перше — безпосереднє знищення виробництва, а друге — робота дипломатії. Адже ми розуміємо, що більшість комплектуючих, які буде отримувати РФ, це будуть китайські комплектуючі. Але ж знов-таки, після таких заяв, думаю, треба звертатися до наших західних партнерів щодо можливості використання західного озброєння вглиб території Російської Федерації. Адже по території РФ ми вже використовуємо західне озброєння. Такоє це розширення номенклатури. В принципі, є розмова щодо наявних ATACMS, Storm Shadow. Також не треба забувати, що є можливість використовувати ракети JASSM, які лягають під крило F-16", - додав Храпчинський.