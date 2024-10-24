У Покровську 40% будівель без електропостачання, - журналістка Бірюкова

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Що стосується Мирнограду, знаю, що там близько 2,5 тисяч мешканців, вже немає дітей, цього тижня була виявлена родина, яка приховувала свою дитину, їх вивезли за межі області. В самому Минограді немає централізованого водопостачання. Немає можливості набрати зі свердловин, які були по всьому місту, безкоштовної питної води, немає газу, немає електрики. Звісно, не буде і теплопостачання. Містяни продовжують жити, місто ще не Авдіївка, яке обстрілюють зі всього, з чого тільки можна кожної хвилини. Але Мирноград обстрілюють постійно", - розповіла вона.

Наталя Бірюкова зазначила, що станом на 23 жовтня у Покровську залишалося 11 900 жителів, серед них є діти.

"У Покровську 40% міста без електропостачання, в місті не буде опалювального сезону. В місті немає централізованого водопостачання, але працюють міські свердловини, де можна набрати питну воду. Міська влада ще забезпечує підвіз і питної води, і технічної води. Містяни продовжують жити, за офіційною інформацією, на вчорашній день в місті 11 900 мешканців і 59 дітей, але батьки цих дітей кажуть про те, що в найближчий час вони їх будуть вивозити, тому в місті теж очікуємо, що вже не буде дітей", - додала журналістка.