У Покровську досі залишаються 46 тис. жителів, - начальник МВА
Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів про евакуацію населення, кількість людей, які досі залишаються, та ситуацію у громаді
Про це він розповів у етері Еспресо.
Зокрема,. він прокоментував оперативну ситуацію.
"Є декілька ліній оборони, при кожному місті Донеччини закріплена військова бойова бригада, є певні плани оборони кожного міста. І за завданнями військових ми виконуємо подання і будуємо фортифікаційні споруди разом з обласною військовою адміністрацією, з інженерними військами. І також до нас долучилися ще помічники з деяких регіонів. Тому будуємо, але ви бачите, що рашистів вдесятеро більше, тому наші хлопці вимушені подекуди відходити", - сказав Добряк.
Він припустив, що, можливо, ворог почне застосовувати артилерію по населених пунктах.
"Номенклатура обстрілів зміниться точно, якщо по нас гатили ракетами С-300, або Торнадо-С, або КАБами не так далеко, то, можливо, буде вже і артилерія", - зазначив він.
За словами очільника МВА, евакуація населення пришвидшилась. З громади планують релокувати перинатальний центр.
"60,5 тисяч людей в громаді, в місті - 46 тисяч, з них у нас в громаді 4 900 дітей, 13 тисяч до повномасштабного вторгнення. Із них, з цих 60,5 тисяч, 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді", - додав Сергій Добряк.
- 16 серпня військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що росіяни не перекидатимуть резерви з Донецького напрямку, щоб зупинити наступ ЗСУ на Курщині.
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