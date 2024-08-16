Поки немає тенденції, що ми зможемо стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, - військовий оглядач Попович
Військовий оглядач Денис Попович вважає, що росіяни не перекидатимуть резерви з Донецького напрямку, щоб зупинити наступ ЗСУ на Курщині
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог і далі буде просуватися, оскільки перед росіянами стоїть завдання щодо просування на Покровському напрямку, туди направляють резерви. Противник переважає чисельністю. Наразі немає підстав вважати, що росіяни перекидатимуть резерви звідти, щоб зупиняти наш наступ у Курській області", - зауважив Попович.
За словами військового оглядача, Донецький напрямок і Донецька область будуть останніми місцями, звідки ворог перекидатиме резерви на Курщину для стримування ЗСУ.
"Наразі ситуація складається таким чином, і просування ворога на Покровському напрямку триває. Ситуація досить важка, і поки що немає тенденції, що ми зможемо стабілізувати її там", - додав Попович.
- За добу 15 серпня на фронті відбулося 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 41 атаку.
- Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що на сході України росіяни виконують завдання Путіна щодо захоплення нових територій.
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