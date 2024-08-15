Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Стратегічно Путін визначив завдання Герасимову та іншим збройним формуванням не збавляти темпи наступальних операцій на сході України. Попри те, що ЗСУ зайшли на Курщину і рухаються, займаючи нові міста та села, Путін поставив завдання знімати резерви лише з другорядних підрозділів - з Харківщини, частково Запорізького напрямку, і підтягувати резерви з глибини Росії. А з Донецького, Луганського та частково Куп'янського напрямків підрозділи не знімати. Таким чином, на сході України виконують завдання Путіна щодо захоплення нових територій", - зауважив Маломуж.

За словами генерала армії України, ідея Путіна полягає в тому, щоб щодня захоплювати нові території України, бодай сто-двісті метрів, стираючи з лиця землі населені пункти.

"Сили оборони на сході відходять на підготовлені позиції, завдаючи контрударів, але бачимо, що ворожий натиск не зменшується. Росіяни не зняли звідти ні піхотні підрозділи, ні бронетанкові, ні ракетно-зенітні частини. Частково залишається авіація, яка завдає ударів керованими авіабомбами та безпілотниками. Однак це вже не той формат, що був раніше", - наголосив Маломуж.

Генерал армії України також додав: а найголовніше, що на схід не надходять нові резерви РФ. Підрозділи, які мали б бути кинуті на Покровський, Краматорський, Лиманський та інші напрямки, наразі переміщують на Курщину.

"Ми тримаємо оборону на сході країни, але нових резервів з боку РФ не буде. Ми будемо знищувати ворога, підриваючи резерви противника, які наступають у цьому регіоні. А знищення особового складу вже буде послаблювати їхній наступальний потенціал. Якщо відбудеться розширення нашої операції на Курщині, то росіяни будуть змушені знімати резерви з Покровського та інших напрямків", - резюмував Маломуж.

За минулу добу, 14 серпня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку.

Російські окупанти проводять перегрупування та здійснюють підготовку до нових штурмів позицій Сил оборони в Харківській області.



