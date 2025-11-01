У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
Російські окупаційні війська планують провести у Покровську дві операції “під чужим прапором”, спрямовані на дискредитацію Сил оборони України
Таку інформацію в коментарі Еспресо озвучив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.
"В Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони України та українського розвідувального товариства", - зазначив він.
За його словами, перша провокація передбачає розстріл місцевого цивільного населення із подальшою подачею цього як наслідки контрдиверсійних заходів українських спецпідрозділів — Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.
"Це планується на момент можливої присутності представників ЗМІ", - зауважив Снєгирьов.
Він додав, що друга операція — це завдавання точкового вогневого ураження по місцях постійної і тимчасової дислокації самих представників ЗМІ.
"Це буде легендовано, як перешкоджання з боку СОУ у висвітленні представниками ЗМІ ситуації на Покровському напрямку", - підсумував Снєгирьов.
- 30 жовтня диктатор РФ Володимир Путін наказав російським військовим "забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України закликало не довіряти цьому.
