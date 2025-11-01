У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов

Таку інформацію в коментарі Еспресо озвучив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"В Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони України та українського розвідувального товариства", - зазначив він.

За його словами, перша провокація передбачає розстріл місцевого цивільного населення із подальшою подачею цього як наслідки контрдиверсійних заходів українських спецпідрозділів — Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.

"Це планується на момент можливої присутності представників ЗМІ", - зауважив Снєгирьов.

Він додав, що друга операція — це завдавання точкового вогневого ураження по місцях постійної і тимчасової дислокації самих представників ЗМІ.

"Це буде легендовано, як перешкоджання з боку СОУ у висвітленні представниками ЗМІ ситуації на Покровському напрямку", - підсумував Снєгирьов.