Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
Диктатор РФ Володимир Путін наказав російським військовим "забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України закликало не довіряти цьому
Про це повідомило міноборони РФ.
Там сказали, що за необхідності російська армія "готова припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах". Водночас міноборони РФ додає, що це можливо за гарантій безпеки "як для журналістів, так і для російських військових".
"Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ (...) забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських (...) для відвідування районів блокування українських військ в Красноармійську (Покровську), Димитрові (Мирнограді), Куп'янську", – написали росіяни.
Реакція України
"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним репортерам довіряти жодній з пропозицій Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я бачив на власні очі, як розігруються такі пропозиції - 29 серпня 2014 року в Іловайську. Єдина мета Путіна - продовжити війну", – написав речник МЗС Георгій Тихий.
Він нагадав, що керівник Кремля ніколи не дотримував обіцянок про припинення вогню.
"Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно спостерігаємо", – заявив Тихий.
- 30 жовтня в Мирноградській МВА заявили, що ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися.
