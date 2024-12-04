У полоні РФ загинув мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв, його тіло повернули під час останнього обміну
У полоні російських окупантів загинув міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Він провів у полоні майже 3 роки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що росіяни захопили Дніпрорудне наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову. Євгеній Матвєєв перебував у полоні окупантів 2 роки і 8 місяців та був закатованим.
У Запорізькій ОДА додали, що громада тричі обирала Євгенія Матвєєва міським головою Дніпрорудного. На цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення РФ до України.
13 березня 2022 року меру міста повідомили телефоном про затримку окупантами автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Матвєєв одразу виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома.
Тіло чоловіка повернули Україні під час останнього обміну.
"Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував", - написав Федоров.
- Нагадаємо, мера Дніпрорудного російські окупанти викрали у березні 2022 року.
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