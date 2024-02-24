У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів збили за 730 днів повномасштабного вторгнення РФ

Про це Олещук написав у telegram.

"Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту...", - йдеться у повідомленні.

За словами Олещука, загалом Повітряні сили у взаємодії із Силами оборони знищили:

1905 ракет різних типів, серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал"

4844 ударних дрони

7660 БПЛА оперативно-тактичного рівня

340 літаків

325 вертольотів

Олещук подякував підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу і висловив сподівання, що скоро Україні допомагатимуть винищувачі F-16.