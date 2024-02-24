У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів збили за 730 днів повномасштабного вторгнення РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що за два роки повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося збити 1905 ракет різних типів
Про це Олещук написав у telegram.
"Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту...", - йдеться у повідомленні.
За словами Олещука, загалом Повітряні сили у взаємодії із Силами оборони знищили:
- 1905 ракет різних типів, серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал"
- 4844 ударних дрони
- 7660 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 340 літаків
- 325 вертольотів
Олещук подякував підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу і висловив сподівання, що скоро Україні допомагатимуть винищувачі F-16.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак далекого радіолокаційного стеження А-50У. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення розмови окупантів, які підтвердили знищення літака.
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