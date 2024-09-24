Повітряні сили повідомили про порушення повітряного простору з території Білорусі, Гаюн заявив про винищувач

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За даними моніторингового проєкту, мова про навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Повітряні сили України о 14:28 повідомили, що повітряна ціль на межі Київської та Житомирської областей перетнула державний кордон з території Білорусі з південним курсом.

Станом на 14:46 Повітряні сили поінформували про відбій загрози повітряної цілі з Білорусі. Водночас повідомили про ударний БПЛА в східній частині Київської області з південно-західним курсом.