У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року

Про це заявив очільник ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, десятки кілометрів таких тунелів вже побудували.

"Розпочали практику за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу та Державної служби спеціалізованого транспорту. Наша мета – до кінця року побудувати майже 100 км антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області", – додав Федоров.

Водночас начальник ОВА підкреслив: до кінця цього року оборонний фонд регіону збільшать до майже 3,5 млрд грн.