У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
До кінця 2025 року у прифронтових громадах Запорізької області будують 100 км антидронових тунелів для захисту від атак росіян
Про це заявив очільник ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
За його словами, десятки кілометрів таких тунелів вже побудували.
"Розпочали практику за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу та Державної служби спеціалізованого транспорту. Наша мета – до кінця року побудувати майже 100 км антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області", – додав Федоров.
Водночас начальник ОВА підкреслив: до кінця цього року оборонний фонд регіону збільшать до майже 3,5 млрд грн.
"Потреби військових збільшуються. Основні проблеми і потреби такі як і раніше – це "мавіки", fpv-дрони, автівки, допомога в логістиці", – наголосив він.
У серпні повідомлялось, що на прикордонних територіях Сумської області 47-ма окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗС України будує захисні "антидронові тунелі", покликані убезпечувати транспортні маршрути від атак FPV-дронів.
