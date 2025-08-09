Убезпечують транспортні маршрути від атак FPV-дронів: на прикордонні Сумщини будують "антидронові тунелі"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про конструкції з натягнутих сіток, що створюють бар’єр для FPV-дронів і дозволяють безпечно переміщати особовий склад, техніку, озброєння, поранених та цивільний транспорт. Найчастіше для їхнього спорудження використовують рибальські сітки — вони міцні й малопомітні для операторів ворожої техніки.

За словами капітана Віталія Кособуцького, який нині перебуває з особовим складом бригади на виконанні завдань, "для облаштування укриття з боковим і верхнім захистом необхідна значна кількість сітчастого матеріалу".

"Об’єм покриття залежить від довжини та розмірів конструкції, тому загальна площа може сягати кількох тисяч квадратних метрів. Враховуючи стандартні параметри сітки, потрібно заготовити чималу кількість погонних метрів", - пояснив він.

Після завершення будівництва "антидронові тунелі" потребують регулярного догляду та підтримки. Роботи виконуються командою з кількох людей, включно зі спостерігачами за повітряним простором. Військові інженери працюють під постійною охороною для забезпечення їхньої безпеки.

Ці споруди часто називають "коридорами життя", адже вони суттєво зменшують вогневий вплив FPV-дронів.

Кособуцький зазначив, що у прикордонних районах вже облаштовано десятки кілометрів таких коридорів, деякі з яких дозволяють рух тралів з технікою.