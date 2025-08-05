Українські розвідники не дозволили просунутися росіянам на Сумщині

Під час операції українським бійцям вдалося зайти в тил противника, знищити його позиції та закріпитися.

"Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано", - йдеться у повідомленні.

Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура".

Як зазначили в ГУР, ворог зазнав значних втрат: щонайменше 334 військовослужбовці РФ були знищені, ще понад 550 — поранені.