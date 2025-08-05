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Українські розвідники не дозволили просунутися росіянам на Сумщині

Марія Науменко
5 серпня, 2025 вiвторок
10:01
Війна з Росією

Українські розвідники зі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно зупинили спробу просування російських військ на Сумському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час операції українським бійцям вдалося зайти в тил противника, знищити його позиції та закріпитися.

"Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано", - йдеться у повідомленні.

Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура".

Як зазначили в ГУР, ворог зазнав значних втрат: щонайменше 334 військовослужбовці РФ були знищені, ще понад 550 — поранені.

На оприлюдненому відео зафіксовано ключові моменти бою: рейди в тилу, робота артилерії, атаки FPV-дронів, ближні бої та знищення противника.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. 

Відео можна переглянути за посиланням.

Увага! Відео містить чутливий контент.

  • У суботу, 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Свеську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик, ще одна дитина дістала поранення.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сумщина
окупанти
ГУР
Військові новини
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