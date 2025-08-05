Українські розвідники не дозволили просунутися росіянам на Сумщині
Українські розвідники зі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно зупинили спробу просування російських військ на Сумському напрямку
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
На оприлюдненому відео зафіксовано ключові моменти бою: рейди в тилу, робота артилерії, атаки FPV-дронів, ближні бої та знищення противника.
Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.
Відео можна переглянути за посиланням.
Увага! Відео містить чутливий контент.
- У суботу, 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Свеську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик, ще одна дитина дістала поранення.
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