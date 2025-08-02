Росіяни атакували дроном Свеську громаду на Сумщині: загинув 12-річний хлопчик, ще одну дитину поранено
У суботу, 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Свеську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик, ще одна дитина дістала поранення
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За інформацією Григорова, ворог здійснив атаку на Свеську громаду близько 14:30.
"Постраждали двоє підлітків, які були поряд із місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - розповів начальник ОВА.
Іншого хлопчика, якому 13 років, госпіталізували з осколковими пораненнями. Наразі лікарі борються за його здоров’я.
- Уранці суботи, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по Сумському району. Унаслідок влучання дрона в автомобіль Укрпошти постраждали двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе