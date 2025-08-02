Росіяни атакували дроном Свеську громаду на Сумщині: загинув 12-річний хлопчик, ще одну дитину поранено

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією Григорова, ворог здійснив атаку на Свеську громаду близько 14:30.

"Постраждали двоє підлітків, які були поряд із місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - розповів начальник ОВА.

Іншого хлопчика, якому 13 років, госпіталізували з осколковими пораненнями. Наразі лікарі борються за його здоров’я.