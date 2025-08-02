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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни атакували дроном Свеську громаду на Сумщині: загинув 12-річний хлопчик, ще одну дитину поранено

Росіяни атакували дроном Свеську громаду на Сумщині: загинув 12-річний хлопчик, ще одну дитину поранено

Катерина Ганжа
2 серпня, 2025 субота
17:24
Війна з Росією атака дроном на Сумщину

У суботу, 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Свеську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик, ще одна дитина дістала поранення

Зміст

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. 

За інформацією Григорова, ворог здійснив атаку на Свеську громаду близько 14:30.

"Постраждали двоє підлітків, які були поряд із місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - розповів начальник ОВА. 

Іншого хлопчика, якому 13 років, госпіталізували з осколковими пораненнями. Наразі лікарі борються за його здоров’я.

  • Уранці суботи, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по Сумському району. Унаслідок влучання дрона в автомобіль Укрпошти постраждали двоє людей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
безпілотник
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