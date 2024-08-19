У Путіна залишилося півтора місяця на продовження наступу на Донеччині, - ексзаступник міністра ТОТ Тука
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016-2019 рр. Георгій Тука вважає, що у РФ вже тривають дискусії щодо необхідності оголошення тотальної мобілізації та залучення строковиків до бойових дій
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Однією з причин млявої реакції Кремля на операцію ЗСУ на Курщині є те, що для Кремля найважливішим є наступ на Донеччині. Не варто очікувати, що з цього напрямку будуть зняті великі підрозділи для звільнення Курщини. Кремль добре розуміє, що для продовження наступальних дій залишилося півтора місяця. У жовтні почнуться дощі, і наступ стане проблематичним. Отже, у Путіна є півтора місяця, щоб вирішити так зване Донецьке питання. Не думаю, що протягом цього часу будуть проведені різкі дії щодо Курщини", - зауважив Тука.
За словами ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, у російському пропагандистському середовищі вже тривають дискусії щодо необхідності оголошення тотальної мобілізації та залучення строковиків до бойових дій.
"Це свідчить про підготовку суспільної думки до таких заходів, і вони будуть реалізовані після того, як просування на Донецькому напрямку стане неможливим", - припустив Тука.
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