У Путіна залишилося півтора місяця на продовження наступу на Донеччині, - ексзаступник міністра ТОТ Тука

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Однією з причин млявої реакції Кремля на операцію ЗСУ на Курщині є те, що для Кремля найважливішим є наступ на Донеччині. Не варто очікувати, що з цього напрямку будуть зняті великі підрозділи для звільнення Курщини. Кремль добре розуміє, що для продовження наступальних дій залишилося півтора місяця. У жовтні почнуться дощі, і наступ стане проблематичним. Отже, у Путіна є півтора місяця, щоб вирішити так зване Донецьке питання. Не думаю, що протягом цього часу будуть проведені різкі дії щодо Курщини", - зауважив Тука.

За словами ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, у російському пропагандистському середовищі вже тривають дискусії щодо необхідності оголошення тотальної мобілізації та залучення строковиків до бойових дій.

"Це свідчить про підготовку суспільної думки до таких заходів, і вони будуть реалізовані після того, як просування на Донецькому напрямку стане неможливим", - припустив Тука.

З початку понеділка, 19 серпня, на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб атакувати Покровський напрямок.

19 серпня президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті й деталі операції в Курській області РФ.















