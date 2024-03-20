У Раді шукають можливість забирати почесні звання в артистів, які підтримують РФ, - Потураєв

Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у телемарафоні, передає "Суспільне".

"Це стосується не лише громадян України, це стосується іноземних громадян. Наприклад, Кіркоров, який теж ходить із нашим званням", - сказав Потураєв.

За його словами, в Україні є два робочі законопроєкти, які б дозволили позбавляти звань народних артистів України. Один із них - якщо суд ухвалює вирок у державній зраді, то такий артист позбавляється почесного звання.

Водночас член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович каже, що йдеться про позбавлення звань народного артиста, заслуженого артиста України тих людей, які звинувачені за статтями Кримінального кодексу в державній зраді, колабораціонізмі і які доведені в суді. Також це може бути артист, на якого поширюються санкції - така людина так само може бути позбавлена всіх звань.

"Допоки цей законопроєкт не стане законом, немає механізмів позбавити їх цих звань", - додав В’ятрович.