У Раді шукають можливість забирати почесні звання в артистів, які підтримують РФ, - Потураєв
У Верховній Раді розробляють законопроєкт, за допомогою якого Україна забиратиме почесні звання та нагороди артистів, які підтримують війну Росії проти України
Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у телемарафоні, передає "Суспільне".
"Це стосується не лише громадян України, це стосується іноземних громадян. Наприклад, Кіркоров, який теж ходить із нашим званням", - сказав Потураєв.
За його словами, в Україні є два робочі законопроєкти, які б дозволили позбавляти звань народних артистів України. Один із них - якщо суд ухвалює вирок у державній зраді, то такий артист позбавляється почесного звання.
Водночас член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович каже, що йдеться про позбавлення звань народного артиста, заслуженого артиста України тих людей, які звинувачені за статтями Кримінального кодексу в державній зраді, колабораціонізмі і які доведені в суді. Також це може бути артист, на якого поширюються санкції - така людина так само може бути позбавлена всіх звань.
"Допоки цей законопроєкт не стане законом, немає механізмів позбавити їх цих звань", - додав В’ятрович.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зволікає з ухваленням у другому читанні законопроєкту про механізм позбавлення звання народного та заслуженого артиста України.
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